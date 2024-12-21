Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Koray Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan'ı tebrik eden Yumaklı, kendisine yeni dönemde başarılar diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da ziyaret için Yumaklı'ya teşekkür ederek, Çankırı için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.