Çankırı itfaiyesi geçen yıl 524 vakaya müdahale etti

Çankırı Belediye İtfaiye Müdürlüğünün geçen yıl 524 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin son bir yıl içerisinde 215 yangın, 38 trafik kazası, 271 arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

215 yangının 23'ünün ilçe ve köy yangını olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İtfaiye Müdürlüğüne makbuz ile müracaat eden vatandaşların soba ve kalorifer bacalarını temizleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda geçen yıl içerisinde 42 konutun baca temizliği yapıldı. 54 iş yerine açma ve çalışma ruhsatı verilirken 40 binaya da iskan ruhsatı verildi. İtfaiye erleri, son bir yılda yine farklı eğitimlerden geçti. Çankırı İtfaiyesi, arama kurtarma faaliyetlerinde işaret dili, asansörden kurtarma, engelliler ile iletişim ve farkındalık eğitimlerine katıldı. Ekipler ayrıca bir yıl içerisinde kamu ve özel kurumlardaki vatandaşları yangın ve afet konularında bilgilendirerek tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1116 kişi itfaiyenin eğitim ve farkındalık çalışmalarına katıldı."