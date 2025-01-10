Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı itfaiyesi geçen yıl 524 vakaya müdahale etti

        Çankırı Belediye İtfaiye Müdürlüğünün geçen yıl 524 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı itfaiyesi geçen yıl 524 vakaya müdahale etti
        ABONE OL

        Çankırı Belediye İtfaiye Müdürlüğünün geçen yıl 524 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin son bir yıl içerisinde 215 yangın, 38 trafik kazası, 271 arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

        215 yangının 23'ünün ilçe ve köy yangını olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İtfaiye Müdürlüğüne makbuz ile müracaat eden vatandaşların soba ve kalorifer bacalarını temizleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda geçen yıl içerisinde 42 konutun baca temizliği yapıldı. 54 iş yerine açma ve çalışma ruhsatı verilirken 40 binaya da iskan ruhsatı verildi. İtfaiye erleri, son bir yılda yine farklı eğitimlerden geçti. Çankırı İtfaiyesi, arama kurtarma faaliyetlerinde işaret dili, asansörden kurtarma, engelliler ile iletişim ve farkındalık eğitimlerine katıldı. Ekipler ayrıca bir yıl içerisinde kamu ve özel kurumlardaki vatandaşları yangın ve afet konularında bilgilendirerek tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1116 kişi itfaiyenin eğitim ve farkındalık çalışmalarına katıldı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
        Çankırı-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
        Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak, gazetecilerle bir araya geldi
        Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak, gazetecilerle bir araya geldi
        KEFEK Başkanı ve komisyon üyeleri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi
        KEFEK Başkanı ve komisyon üyeleri Yer Altı Tuz Şehri'ni gezdi
        Çankırı Belediyesi Başkanı Esen, gazetecilerle bir araya geldi
        Çankırı Belediyesi Başkanı Esen, gazetecilerle bir araya geldi
        Kalfat beldesinde kapalı halı saha yapımı için çalışmalar başladı
        Kalfat beldesinde kapalı halı saha yapımı için çalışmalar başladı
        Kalfat Belediyesi filosuna yeni iş makinesi kattı
        Kalfat Belediyesi filosuna yeni iş makinesi kattı