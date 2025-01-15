Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, üniversitedeki çalışmaları anlattı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, üniversitedeki çalışmaları anlattı
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Uluyazı Kampüsü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çiftçi, ÇAKÜ'nün insan odaklı çalışmalarının yanında dönüşüme en açık olan üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

        Üniversitede akredite edilmiş 12 bölüm olduğunu belirten Çiftçi, "Yedi programımız ön lisans düzeyinde, onların belgelerini aldık. Beş programımız da lisans düzeyinde onların da belgelerini inşallah değerlendirmeleri tamamlanınca alacağız. Ortaya ciddi hedefler koyuyoruz. Üniversitemizin odağına baktığımızda özellikle sağlık alanındaki öğrenci sayımızın ve çeşitliliği oldukça fazla. O yüzden sağlık alanında da bir cazibe merkezi olması için önümüzdeki yıl da tüm sağlıkla ilgili programlarımızı akredite etmek istiyoruz." dedi.

        ÇAKÜ'nün yurt dışındaki üniversitelerle de yakın iş birliği içerisinde olduğunun altını çizen Çiftçi, şöyle konuştu:

        "ÇAKÜ'nün tarihten gelen bir yüksek öğretim tecrübesi var. Bu sorumluluğu da taşımakta. Çankırı'da bilimsel manada bir şeyler bırakmak için gayret göstermekteyiz. Özellikle Erasmus projelerinde 89 ülkeyle anlaşmamız olduğunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan'daki 17 üniversiteyle ikili işbirliği ve anlaşmamız söz konusu. Azerbaycan'dan başlayarak Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan. ÇAKÜ'nün Bulgaristan da çok ciddi bir gücü var. Erasmus projeleri bazında Türkiye'de ilk 5'teyiz. Proje yaptığımız üniversiteler arasında da ilk 4'teyiz. Öğrenciler yurt dışında staj yapmak istiyorsa ÇAKÜ’nün avantajlarından faydalanabilir."

        Öğrenci topluluklarının sayısının 77'ye çıktığını dile getiren Çiftçi, "Bu öğrenci merkezliliğimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Çünkü topluluklarla da hedeflerimiz var. Dolayısıyla milletimizi, vatanımızı, insanımızı, dünyamızı ilgilendiren her meselede öğrencilerimizin sahada olup bunlarla ilgili etkinlik yapmalarını da gerçekten önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizin de bütçe taleplerini de elimizden geldiği kadar Sağlık Spor Dairesi Başkanlığınca karşılamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Çiftçi, ÇAKÜ'de yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde giyim üretim kursu devam ediyor
        Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde giyim üretim kursu devam ediyor
        Yapraklı ÇPAL öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu
        Yapraklı ÇPAL öğrencileri ilkokul öğrencileri ile buluştu
        ÇAKÜ ve KAEÜ'lü akademisyenlerin meme kanseriyle ilgili çalışması olumlu so...
        ÇAKÜ ve KAEÜ'lü akademisyenlerin meme kanseriyle ilgili çalışması olumlu so...
        Çankırı'da engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor
        Çankırı'da engelli bireyler ayda 400 bin karton bardak üretiyor
        Çankırı Valisi Taşolar, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Çankırı Valisi Taşolar, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Turistik Tuz Ekspresi, Çankırı turizminin lokomotifi oldu
        Turistik Tuz Ekspresi, Çankırı turizminin lokomotifi oldu