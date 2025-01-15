ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, üniversitedeki çalışmaları anlattı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çiftçi, ÇAKÜ'nün insan odaklı çalışmalarının yanında dönüşüme en açık olan üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Üniversitede akredite edilmiş 12 bölüm olduğunu belirten Çiftçi, "Yedi programımız ön lisans düzeyinde, onların belgelerini aldık. Beş programımız da lisans düzeyinde onların da belgelerini inşallah değerlendirmeleri tamamlanınca alacağız. Ortaya ciddi hedefler koyuyoruz. Üniversitemizin odağına baktığımızda özellikle sağlık alanındaki öğrenci sayımızın ve çeşitliliği oldukça fazla. O yüzden sağlık alanında da bir cazibe merkezi olması için önümüzdeki yıl da tüm sağlıkla ilgili programlarımızı akredite etmek istiyoruz." dedi.

ÇAKÜ'nün yurt dışındaki üniversitelerle de yakın iş birliği içerisinde olduğunun altını çizen Çiftçi, şöyle konuştu:

"ÇAKÜ'nün tarihten gelen bir yüksek öğretim tecrübesi var. Bu sorumluluğu da taşımakta. Çankırı'da bilimsel manada bir şeyler bırakmak için gayret göstermekteyiz. Özellikle Erasmus projelerinde 89 ülkeyle anlaşmamız olduğunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan'daki 17 üniversiteyle ikili işbirliği ve anlaşmamız söz konusu. Azerbaycan'dan başlayarak Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan. ÇAKÜ'nün Bulgaristan da çok ciddi bir gücü var. Erasmus projeleri bazında Türkiye'de ilk 5'teyiz. Proje yaptığımız üniversiteler arasında da ilk 4'teyiz. Öğrenciler yurt dışında staj yapmak istiyorsa ÇAKÜ’nün avantajlarından faydalanabilir."

Öğrenci topluluklarının sayısının 77'ye çıktığını dile getiren Çiftçi, "Bu öğrenci merkezliliğimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Çünkü topluluklarla da hedeflerimiz var. Dolayısıyla milletimizi, vatanımızı, insanımızı, dünyamızı ilgilendiren her meselede öğrencilerimizin sahada olup bunlarla ilgili etkinlik yapmalarını da gerçekten önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizin de bütçe taleplerini de elimizden geldiği kadar Sağlık Spor Dairesi Başkanlığınca karşılamaktayız." ifadelerini kullandı.