Çankırı Milli Eğitim Müdürü Öztürk'ten yarı yıl tatili mesajı

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti.

Bu sürecin öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çabalarıyla dolu dolu geçtiğini, şimdi de tatil dönemine girildiğini aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz için tatil sadece dinlenmek değil, aynı zamanda yeni şeyler keşfetmek, hobiler edinmek, kitap okumak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için de önemli bir fırsattır. Tatil sürecinde zihinsel ve fiziksel yenilenme fırsatı bulacağınızı umuyorum. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin başarısına giden yolda en değerli rehberlerdir. Sınıflarda harcadığınız özverili çabalar, eğitim öğretim sürecinin kalitesini artırmaktadır. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum. Tatil, sizlerin de biraz dinlenip enerji toplamanız için önemli bir dönemdir. Velilerimize de özel teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarınızın eğitimine olan katkılarınız, onları daha parlak bir geleceğe hazırlamaktadır. Hep birlikte el birliğiyle daha başarılı bir ikinci döneme başlamak için hazırız. Bu tatil tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk getirsin."