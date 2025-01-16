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        Korgun Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden liselere ziyaret

        Korgun Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, il merkezindeki liseleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:35
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        Korgun Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden liselere ziyaret
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        Korgun Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, il merkezindeki liseleri ziyaret etti.

        Liseler hakkında bilgi sahibi olmak ve gelecekteki eğitim hayatlarına yön verebilmek amacıyla okul yönetimi tarafından düzenlenen gezide öğrenciler il merkezindeki Çankırı TOBB Fen Lisesi, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav öncesi, liseler hakkında bilgi aldı.

        Liselerde yer alan atölye, etkinlik salonları, pansiyonları gezen öğrenciler, rehber öğretmen ve okul yönetimi tarafından proje ve akademik çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

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