Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.A. idaresindeki 41 H 2269 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şofösürücü, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne, ardından tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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