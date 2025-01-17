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        Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:23
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        Çankırı'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        H.A. idaresindeki 41 H 2269 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı şofösürücü, ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne, ardından tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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