Çerkeş'te yeni açılan yollara isimleri verildi
Çerkeş'te "Yeni Çarşı Projesi" kapsamında yeni açılan yollara isimleri verildi.
Çerkeş'te "Yeni Çarşı Projesi" kapsamında yeni açılan yollara isimleri verildi.
Çerkeş Belediye Meclisi kararı ile Yeni Mahalle'de yeni açılan 6 yola isim verildi.
Yeni yollar "Okullar Sokağı", "Yeni Çarşı Caddesi", "Alparslan Türkeş Caddesi", "Şehit Ramazan Koltarla Caddesi", "Şehit Mevlüt Yaman Caddesi" şeklinde isimlendirildi.
Çerkeş Fidanlık Şefliğinin kurucusu Nurullah Aydemir'in ismi de fidanlık yolu ile kesişen caddeye verildi.
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