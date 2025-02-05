Çankırı'da D-100 kara yolunda kar etkili oluyor
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.
Bölgede gün boyu etkili olan kar yağışı akşam üzeri yoğunluğunu artırdı.
Karayolları ekipleri tarafından D-100 kara yolunda belirlenen güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Polis ekiplerince, sürücülere uyarılarda bulunulurken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.
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