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        Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e düştü

        Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:53
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        Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e düştü
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        Çankırı'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'e geriledi.

        Çankırı Belediyesinden alınan bilgiye göre, sonbahar ve kış aylarında yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi düştü.

        Baraj gölü seviyesinin, yüzde 31,14 olan doluluk oranının, son dönemde yağışların artmasıyla yükselmesi bekleniyor.

        Baraj yakınındaki Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, AA muhabirine, barajın suyunun çekildiğini son 2 yıldır net şekilde gördüklerini belirterek, "Allah'tan tek dileğimiz, bol yağış. Her yıl olduğu gibi bolca kar, yağmur ve barajlarımızın dolmasını istiyoruz. Çankırı merkez, bazı ilçeler ve beldelere buradan içme suyu veriliyor. Suyun tasarruflu kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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