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        Çankırı'da bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerle kermes düzenlendi

        Çankırılı kadınların israfın önüne geçmek için başlattıkları proje kapsamında, bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerin yer aldığı kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:34
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        Çankırı'da bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerle kermes düzenlendi
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        Çankırılı kadınların israfın önüne geçmek için başlattıkları proje kapsamında, bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerin yer aldığı kermes açıldı.

        MHP Çankırı İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) birimi öncülüğünde, "İsraf Etmeden Geri Dönüştürelim Projesi" kapsamında Belediye İş Merkezi'nde kermes düzenlendi.

        Bayat ekmeklerden yapılan tatlıdan tuzluya yaklaşık 30 çeşit yiyecek, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        MHP Çankırı KAÇEP Başkanı Hicran Ekerbiçer, AA muhabirine, israf etmeden dönüştürmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Bayat ekmekten birçok yiyecek ortaya çıkardıklarını belirten Ekerbiçer, "Geri dönüşler çok güzel oldu. Öncelikle bu kadar çok çeşidin olduğuna inanamadılar. Evlerinde deneyeceklerini söylediler, tariflerini istediler. Belediye Başkanı'mızın eşi tarafından bu konuda kitap çıkarılması yönünde öneri geldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda, bayatlayan ekmeklerimizden yaptığımız çeşitlerin kitabını da çıkarabiliriz." dedi.

        İsrafın önüne geçmeye ekmekten başladıklarını dile getiren Ekerbiçer, "Ekmekten neler yapılabileceğini halkımıza gösterdik. İnşallah bundan sonra ekmekleri olmaması gereken yerlerde görmeyiz. Değişik yiyecekler yaparak inşallah bayanlarımız kullanır. Buradan elde edeceğimiz gelirin tamamını, 2 bebeğimiz var hasta olan, onlara vereceğiz." diye konuştu.

        Kermese gelen Naime Aydoğan ise evde ekmekleri değerlendirmeye, israf etmemeye çalıştığını anlatarak, bu konuda yeni çeşitler öğrendiklerini kaydetti.

        Kermesin açılışına, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile eşi Betül Esen, MHP İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, Ülkü Ocakları İl Başkanı Şükrü Kurt ile vatandaşlar katıldı.

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