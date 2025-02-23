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        Çerkeş'ten kısa kısa

        Çerkeş 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:26
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        Çerkeş'ten kısa kısa
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        Çerkeş 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

        Okulun bodrum katında boş vaziyetteki deponun onarılarak spor salonuna dönüştürülmesinin ardından salonun açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz. ve Okul Müdürü Şaban Akdere spor salonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Programa, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Genel Meclis Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca, Eğitim Bir-Sen Çankırı Şube Başkanı Ahmet Dönmez, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Karalar Mahallesi'ne güvenlik kameraları takıldı

        İlçeye Bağlı Karalar Mahallesi'nin cadde ve sokaklarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla çeşitli bölgelere güvenlik kameraları takıldı.

        Mahalle Muhtarı Şenol Settaşı'nın girişimiyle yaklaşık 45 bin liraya mal olan 10 adet güvenlik kamerası, mahalle sakinlerinin de beğenisini topladı.

        - Çerkeş'te "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

        Çerkeş'te "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul çevrelerinde asayişin temini, muhafazası, zararlı maddelerle mücadele, trafik güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler ve eğitim faaliyetleri, okul servislerine yönelik hususlar ile kamu kurum, kuruluşlarıyla işbirliği, koordinasyon ve denetim konuları görüşüldü.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, kurum müdürleri, okul müdürleri, okul servis şoförleri ve muhtarlar katıldı.

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