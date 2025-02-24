Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ağız ve diş sağlıkları da öğretmenlerine emanet

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, proje kapsamında aldıkları eğitimlerle öğrencilerinin ağız ve diş sağlığıyla da yakından ilgilenecek.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinde diş problemlerinin yaşanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan diş hekimleri tarafından eğitim programı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen projede, diş hekimleri öğretmenlere okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin yaşayabileceği ağız ve diş sağlığı sorunlarıyla ilgili seminerler vermeye başladı.

Seminerlerde öğretmenlere, öğrencilerin yaşayabilecekleri "kırık ya da yerinden çıkmış dişlerde ilk müdahale", "kötü alışkanlıkların farkındalığı", "ilk çıkan daimi dişlerin tespiti", "erken ortodontik müdahale için uzmana yönlendirme" ve "beslenme alışkanlıkları" konularında bilgi veriliyor.

Eğitimin il genelinde yaklaşık 500 okul öncesi ve ilkokul öğretmenine verilmesi planlanıyor. Eğitim alan öğretmenlere katılım belgesi takdim ediliyor.

- Heimlich manevrası gibi dişe müdahalede de ilk yardım bilgisi yaygınlaştırılacak

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, AA muhabirine, uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

İlk yardım sırasında öğrenilen Heimlich manevrasının hayat kurtarması gibi dental travmalara ilk müdahale eğitiminin dişleri kurtaracağını belirten Sarıkaya, "Bu noktada biz her zaman 'Sağlıklı dişler, mutlu gülüşler' diyoruz. Bu sloganımızla yola çıktık. İlimizde bütün okullarımızda bu eğitimlerimiz diş hekimlerimiz tarafından verilecek. Türkiye'ye de yayılacağını düşünüyoruz." dedi.

Çocuklarda diş sağlığının önemine dikkati çeken Sarıkaya, "Bu eğitimdeki en önemli nokta, ilk müdahalenin akabinde çocuklarımız gelecekte daha sağlıklı dişlere kavuşacaklar." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, çalışmanın çocukların diş gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.