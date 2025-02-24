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        Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ağız ve diş sağlıkları da öğretmenlerine emanet

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, proje kapsamında aldıkları eğitimlerle öğrencilerinin ağız ve diş sağlığıyla da yakından ilgilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:35
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        Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ağız ve diş sağlıkları da öğretmenlerine emanet
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri, proje kapsamında aldıkları eğitimlerle öğrencilerinin ağız ve diş sağlığıyla da yakından ilgilenecek.

        Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinde diş problemlerinin yaşanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan diş hekimleri tarafından eğitim programı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen projede, diş hekimleri öğretmenlere okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin yaşayabileceği ağız ve diş sağlığı sorunlarıyla ilgili seminerler vermeye başladı.

        Seminerlerde öğretmenlere, öğrencilerin yaşayabilecekleri "kırık ya da yerinden çıkmış dişlerde ilk müdahale", "kötü alışkanlıkların farkındalığı", "ilk çıkan daimi dişlerin tespiti", "erken ortodontik müdahale için uzmana yönlendirme" ve "beslenme alışkanlıkları" konularında bilgi veriliyor.

        Eğitimin il genelinde yaklaşık 500 okul öncesi ve ilkokul öğretmenine verilmesi planlanıyor. Eğitim alan öğretmenlere katılım belgesi takdim ediliyor.

        - Heimlich manevrası gibi dişe müdahalede de ilk yardım bilgisi yaygınlaştırılacak

        İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, AA muhabirine, uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

        İlk yardım sırasında öğrenilen Heimlich manevrasının hayat kurtarması gibi dental travmalara ilk müdahale eğitiminin dişleri kurtaracağını belirten Sarıkaya, "Bu noktada biz her zaman 'Sağlıklı dişler, mutlu gülüşler' diyoruz. Bu sloganımızla yola çıktık. İlimizde bütün okullarımızda bu eğitimlerimiz diş hekimlerimiz tarafından verilecek. Türkiye'ye de yayılacağını düşünüyoruz." dedi.

        Çocuklarda diş sağlığının önemine dikkati çeken Sarıkaya, "Bu eğitimdeki en önemli nokta, ilk müdahalenin akabinde çocuklarımız gelecekte daha sağlıklı dişlere kavuşacaklar." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, çalışmanın çocukların diş gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

        Ağız ve diş sağlığının çocukların gelişim süreçlerini ve beslenmelerini etkileyeceğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

        "Ağız ve diş sağlığıyla ilgili çocuklarımızın yaşayacakları sorunlar ilerleyen dönemlerde yaşları ilerledikçe farklı sorunlara da dönüşebiliyor. Diş gelişim süreci konuşma yani ses, titreşim, diksiyon, ifade için de önemli. Sağlıklı gelişim süreçleri aynı zamanda sağlıklı bir eğitim almalarını da beraberinde getirecektir."

        - Öğretmenler dişlerdeki yapısal bozukluklara da dikkat edecek

        İlkokul öğretmeni Esma Yılmaz da etkinliğin kendilerine büyük fayda sağladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Daha önce başımıza gelmişti. Çocuklarımız teneffüslerde koşuyorlar, birbirlerine zarar verebiliyorlar ve dişleri kırılabiliyor. Kırılan dişi sütün içinde muhafaza edip en kısa zamanda diş hekimine ulaştırmamız gerektiğini öğrendik. Biz çocuklarımıza 4 yıl boyunca annelik ve babalık yapıyoruz. Günün yarısını bizimle geçiriyorlar. Verilen bilgiler dahilinde çocuklarımızın diş yapılarındaki bozuklukları tespit edip onları en kısa sürede diş sağlığına kavuşturmak amaçlandı. Dikkat ediyorduk ama bu kadar temkinli değildik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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