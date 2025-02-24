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        Çankırı'dan kısa kısa

        Çankırı Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yeni hizmet vermeye başlayan Orta Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:43
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        Çankırı'dan kısa kısa
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        Çankırı Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yeni hizmet vermeye başlayan Orta Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 10 yatak kapasiteli, içnde aile hekimliği, diyaliz ünitesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile acil servisi bulunan Orta İlçe Entegre Hastanesi'nin ilçe halkına konforlu ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Çankırı'da "Okul Vitrinleri Projesi" sürüyor

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Vitrinleri Projesi"nin il genelindeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen etkinliklerinin devam ettiği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, proje ile okullar arası iletişim kültürünü geliştirmek ve kültürel yapıyı güçlendirmenin amaçlandığı belirtildi.

        Proje kapsamında İstiklal Yolu İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Atölye Şefi Mehmet Boz tarafından öğrencilere lazer kesimi ahşap yapbozlar etkinliği sunulduğu aktarılan açıklamada, "Öğrenciler, lazer kesimiyle yapılan ahşap puzzle parçalarını boyayarak bir araya getirdiler. Etkinlik, Okul Vitrinleri Projesinin temel amacı olan okullar arası iş birliği ve etkileşim kültürünü pekiştirme hedefine büyük katkı sağladı. Öğrencilere yenilikçi ve eğitici bir aktivite sunan proje, aynı zamanda öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat oldu. Okul Vitrinleri Projesi, eğitim içerikli etkinliklerle öğrencilere değerli deneyimler kazandırmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

        - ​​​​​​​Çankırı'dan Bükreş'e giden öğrenciler staj çalışmalarını sürdürüyor

        Atkaracalar Şehit Hakkı Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Romanya'nın başkenti Bükreş'te staj çalışmalarına katıldığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erasmus+ Akreditasyonu kapsamında elektrik-elektronik alanında eğitim gören 4 öğrencinin Bükreş'te çeşitli işletmelerde staj çalışmalarına katıldığı belirtildi.

        Öğrencilerin, staj süresince mesleki bilgilerini pratiğe dökme, sektörle ilgili güncel yenilikleri takip etme ve uluslararası iş yaşamı kültürünü tanıma şansını yakaladığı aktarılan açıklamada, "Avrupa hareketliliği programına katılan öğrenciler, programın teknik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, yabancı dil yeterliliklerini artırmalarına yardımcı olduğunu belirterek, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yaklaşık 20 gün sürecek Erasmus+ Avrupa Akreditasyonu staj faaliyetlerinde öğrenciler ülkemizde edindikleri pratik ve teorik bilgileri, farklı ortamda elde edilen verilerle karşılaştırarak uygulama imkanı bulacaklar." ifadesi kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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