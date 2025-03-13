Çankırı'da öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini en güzel okumak için yarıştı

Çankırı İl Müftülüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okuma yarışması düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Uhut Kadir Işık Gençlik Merkezi’nde ortaokul öğrencileri arasında yapılan yarışmaya katılan öğrenciler, Ersoy’un vatan ve millet sevgisini anlatan şiirlerini jüri huzurunda en iyi şekilde okumak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından ödül verildi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un Türk Milletinin ruhunu en iyi şekilde yansıttığını belirtti.

Genç nesillerin milli ve manevi değerlere sahip çıkmasının önemine dikkati çeken Şahin, "Mehmet Akif Ersoy’u anlama ve tanıma adına yapılan bu yarışmanın kaybedeni yok. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.