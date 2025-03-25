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        Çerkeş'te fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Çerkeş'te Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:38
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        Çerkeş'te fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Çerkeş'te Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ve Çerkeş Meslek Yüksekokulu tarafından Çerkeş OSB Fidan Dikim Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri 250 batı ladini ve karaçamı toprağa dikti.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Vekili Hayati Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Fırat Din, Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Taner Akarsu, kurum müdürleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

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