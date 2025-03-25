Çerkeş'te fidan dikim etkinliği düzenlendi

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Vekili Hayati Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Fırat Din, Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Taner Akarsu, kurum müdürleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ve Çerkeş Meslek Yüksekokulu tarafından Çerkeş OSB Fidan Dikim Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri 250 batı ladini ve karaçamı toprağa dikti.

Çerkeş'te Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

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