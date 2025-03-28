Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Çankırı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, il Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edildi.
Daha sonra protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
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