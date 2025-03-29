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        Çerkeş'te bayramlaşma programı düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı ve kurum ziyaretleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:13
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        Çerkeş'te bayramlaşma programı düzenlendi
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        Çerkeş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı ve kurum ziyaretleri yapıldı.

        Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde düzenlenen programda, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, tüm katılımcıların bayramını kutlayarak sağlık, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Buradaki programın ardından, Kaymakam Bulgurlu ile beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, Çerkeş Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek kurum yetkilileri, personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Programa, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Ercan, İl Genel Meclisi Üyesi Şevki Sunaca, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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