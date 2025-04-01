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        Çerkeş'te eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Çerkeş ilçesinde eski okul olan metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:08
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        Çerkeş'te eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Çerkeş ilçesinde eski okul olan metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kadıözü köyünde eski okul olan metruk yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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