Çerkeş'te eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Çerkeş ilçesinde eski okul olan metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Çerkeş ilçesinde eski okul olan metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kadıözü köyünde eski okul olan metruk yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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