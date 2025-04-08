Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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