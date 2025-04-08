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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 23:15 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:17
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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede aralıklarla kar yağışının sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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