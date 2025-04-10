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        Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde 35 bin ziyaretçi ağırladı

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 35 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:08
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        Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde 35 bin ziyaretçi ağırladı
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 35 bin ziyaretçi ağırladı.

        Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan, 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseriyle önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi.

        Çankırı Belediyesince yapılan etkinlikler ve sağlık turizmine yönelik çalışmalarla geçen yıllarda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan mağarayı, 9 günlük tatilde de yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

        Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Toprak, AA muhabirine, tuz mağarasının kent için en önemli turizm noktası olduğunu söyledi.

        Mağara hakkında bilgi veren Toprak, "Turizm alanının yan tarafındaki işletmede halen tuz çıkarma devam etmektedir. Bunun yanı sıra tuz mağaramızda takribi 200 yıllık bir eşeğimiz bulunmaktadır. Bu eşek bozulmadan tuz mağarasında halen muhafaza edilmektedir. Tuz mağaramızda Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bulunan hayvan fosillerinin heykelleri bulunmaktadır." dedi.

        Belediye olarak mağarada birçok çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

        "Mağara içerisinde güvenlik önlemlerinin alınmasının yanı sıra çocuklarımıza bir oyun alanı inşa edilmiştir. Tabii ki çocuklar oyun alanında oynarken, aileler için de içeriye bir kafeterya, yiyip içebilecekleri bir alan inşa edilmiştir. İki tuvaletimiz ve mescidimiz de bulunmaktadır. Tamamıyla tuz mağarası yaşam alanına dönüştürülmeye başlamıştır."

        Mağarada konferans salonu oluşturulması için de planlamalar yaptıklarını ifade eden Toprak, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Toprak, mağaranın yapılan çalışmalarla ziyaretçi akınına uğradığını, geçen yıl festivallerle birlikte yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını, bu sene sayının 2 milyonun üzerine çıkmasını hedeflediklerini belirterek, "Amacımız mağaramızı tüm dünyaya duyurmak ve sadece yerli turist değil, yabancı turistleri de Çankırı'mıza çekebilmek. 9 günlük bayram tatilimizde de günlük yaklaşık 4 bin üzerinde misafirimizi ağırladık, yaklaşık 35 bin ziyaretçi geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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