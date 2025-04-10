Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde 35 bin ziyaretçi ağırladı

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağara, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 35 bin ziyaretçi ağırladı.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan, 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseriyle önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi.

Çankırı Belediyesince yapılan etkinlikler ve sağlık turizmine yönelik çalışmalarla geçen yıllarda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan mağarayı, 9 günlük tatilde de yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Toprak, AA muhabirine, tuz mağarasının kent için en önemli turizm noktası olduğunu söyledi.

Mağara hakkında bilgi veren Toprak, "Turizm alanının yan tarafındaki işletmede halen tuz çıkarma devam etmektedir. Bunun yanı sıra tuz mağaramızda takribi 200 yıllık bir eşeğimiz bulunmaktadır. Bu eşek bozulmadan tuz mağarasında halen muhafaza edilmektedir. Tuz mağaramızda Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bulunan hayvan fosillerinin heykelleri bulunmaktadır." dedi.