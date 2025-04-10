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        Çerkeşli sporcular Karabük'te düzenlene turnuvada dereceler elde etti

        Çerkeşli minik sporcular, Karabük'te düzenlenen Minikler Tekvando Turnuvası'ndan derecelerle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:19
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        Çerkeşli sporcular Karabük'te düzenlene turnuvada dereceler elde etti
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        Çerkeşli minik sporcular, Karabük'te düzenlenen Minikler Tekvando Turnuvası'ndan derecelerle döndü.

        Karabük'ün 88. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada Çerkeş tekvando antrenörü Selver Öz'ün idaresinde sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Çerkeş'ten turnuvaya katılan sporculardan minik erkekler 27 kilogramda Mevlüt Efe Gürüs üçüncü, 30 kilogramda Yusuf Uğur Gücük üçüncü, 33 kilogramda Metehan Uzgör üçüncü, 50 kilogramda Mert İlhan Çevik birinci, 57 kilogramda Yusuf Yağız Göktaş birinci, Eymen Topkaya üçüncü, 57+ kilogramda Ayvaz Demircioğlu birinci olurken, minik bayanlar 50 kilogramda Zümra Alsan üçüncü, 57+ kilogramda Zeynep Eylül Babuçcu ikinci oldu.

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