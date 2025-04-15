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        KUZKA'dan tuz sektörü ve yeşil dönüşüm projelerine destek

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen 2025 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında projelere toplamda 4 milyon destek sağlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:55
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        KUZKA'dan tuz sektörü ve yeşil dönüşüm projelerine destek
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        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen 2025 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında projelere toplamda 4 milyon destek sağlanacağı bildirildi.

        KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik olarak uygulanacak 2025 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı'nın ilan edildiği belirtildi.

        Program kapsamında, KUZKA tarafından tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik uygulanacak projelere toplamda 4 milyon lira destek sağlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Program çerçevesinde belirlenmiş olan Tuz Ekosistemindeki Unsurların Niteliğinin Artırılması, Tuzdan Türev Yeni Ürünlerin Üretilmesine Katkı Sağlanması, Tuzda İhtisaslaşmaya Katkı Sağlanması ve Yeşil Dönüşüme Katkı Sağlanması öncelikleri çerçevesinde projelere destek sağlanacak. Söz konusu teknik destek programı kapsamında rehberde detayları belirtilen uygun başvuru sahipleri, tuz sektörü ve yeşil dönüşüm konularında belirtilen önceliklere uygun olarak danışmanlık desteği için teknik destek başvurusunda bulunabilecekler. Yıl sonuna kadar açık olacak teknik destek programına mart-nisan, mayıs-haziran, temmuz-ağustos, eylül-ekim ve kasım-aralık olmak üzere 5 dönem boyunca proje başvuruları yapılabilecek. Herhangi bir dönem sonunda, program için ayrılan bütçenin tamamının harcanması durumunda, program başvuru süreci sona erecek ve sonraki başvuru dönemlerinde yeni başvuru alınmayacaktır."

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