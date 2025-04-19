Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İncili Çeşme Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik detektör köpeği "Kiraz"ın da kullanıldığı operasyonda ekiplerce ev ve bahçesinde yapılan aramada 301 gram sentetik kannabinoid, 20 sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.B, S.C.E, E.B, S.S.U, B.K. ve B.E. emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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