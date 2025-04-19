Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Narkotik detektör köpeği "Kiraz"ın da kullanıldığı operasyonda ekiplerce ev ve bahçesinde yapılan aramada 301 gram sentetik kannabinoid, 20 sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.