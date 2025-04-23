Çankırı Valisi Taşolar, minik valiye makam şoförlüğü yaptı
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, minik valiye makam şoförlüğü yaptı.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, minik valiye makam şoförlüğü yaptı.
Vali Taşolar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Güneş İlkokulu öğrencisi Yavuz Çetiner'e devretti.
Valilik makamında gerçekleştirilen törende Taşolar, Çetiner ile birlikte ağırladığı Elif Hira Dinç ve Asya Atılkan'la yakından ilgilendi ve onlara hediyeler verdi.
Buradaki törenin ardından okullarına gidecek öğrencileri Vali Taşolar, kendi makam aracına aldı.
Valilik önünden öğrencileri araca bindiren Taşolar, direksiyon başına geçerek onları okullarına kadar götürdü.
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