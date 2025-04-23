Çankırı Valisi Taşolar, minik valiye makam şoförlüğü yaptı

Valilik önünden öğrencileri araca bindiren Taşolar, direksiyon başına geçerek onları okullarına kadar götürdü.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende Taşolar, Çetiner ile birlikte ağırladığı Elif Hira Dinç ve Asya Atılkan'la yakından ilgilendi ve onlara hediyeler verdi.

Vali Taşolar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Güneş İlkokulu öğrencisi Yavuz Çetiner'e devretti.

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