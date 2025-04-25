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        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ile milli atıcılar, Çankırı'da kitapseverlerle buluştu

        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:50
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        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ile milli atıcılar, Çankırı'da kitapseverlerle buluştu
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        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş, Çankırı Kitap Günleri kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

        Atatürk Stadı'nda düzenlenen söyleşide konuşan milli sporcular, hayat hikayelerini, deneyimlerini ve başarılarını aktardıktan sonra sporculardan ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

        Çankırılı olarak kitap fuarı düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, "Biz spordan çok iyi anlarız, spor ailesiyiz. Biz sporcular da dahil herkesin, her gencin bilhassa kitapla beraber yaşaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Kitap okumayan toplumlar, çok daha ileri gidemezler. Gençken kitap okumak sizlere zor gelebilir, belki bir romanla başlarsınız, ileride klasiklere doğru çevirirseniz bizim yaşlarımıza geldiğinizde önünüze çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirebilirsiniz. Lütfen gençlik çağınızda az da olsa mutlaka kitapla tanışın." dedi.

        Yusuf Dikeç de olimpiyat madalyasını ödünç verdiğini, 2028 yılında madalyayı alacaklarını belirterek, "Antrenmandaki pozum, çalışılmış bir poz değildi. Ben atışa başladığım yıldan itibaren hep aynı pozisyonda atıyorum. Sadece o gün olimpiyatta tüm dünyanın gözü orada olduğu için kameraların çekmesi, gündeme gelmesi... Yoksa o gün için özel bir yapılmış hareket değildi. Ben 28 yaşına kadar böyle bir sporun varlığını bile bilmiyordum. Tesadüf eseri bu spora başladık. Tabii başladıktan sonra buralara geleceğimizi beklemiyordum ancak çok çalışmanın, azmetmenin, inanmanın sonunda istediğiniz yerlere gelebiliyorsunuz." diye konuştu.

        Şevval İlayda Tarhan da büyük umutlarla aldığı olimpiyat kotasından sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

        Atıcılık branşı olarak olimpiyatların açılış seremonisine katılamadıklarını aktaran Tarhan, "Aynı zamanda Paris'te değil, başka şehirde müsabakalara katıldık ve Paris'i görememiştik en başta. Olimpiyatlara gitmeden önce çok üzgündüm. Bütün dünyam başıma yıkıldı. Sonradan Yusuf abiyle madalya aldıktan sonra Paris'i görme fırsatımız oldu çünkü orada madalya alanlara podyum düzenlediler, madalya alan herkes o podyuma çıktı. Benim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

        2008 yılında atıcılık sporuna başladığını anlatan İsmail Keleş de "O zaman Yusuf abiyle beraberdik, onlar örnek aldığımız kişilerdi, beraber bu spora başladık. 2011 yılında milli sporcu oldum, 2012'de dünya ikincisi oldum, Londra Olimpiyatları'na gittim. Sonrasında madalyalar devam etti, hala da devam ediyor. Avrupa ve dünya madalyam var, sadece olimpiyat madalyam eksik. Bu olimpiyatta çok üzüldüm, aslında finale gidenlerle aynı puanı attım. Bizde 'merkez 10' denen bir sistem var, ben oradan kaybettim. Yani puanım finale gidenlerle aynı ama ben 10'uncu olarak elendim." dedi.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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