Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Kitap Günleri tamamlandı

        Çankırı'da 22 Nisan'da başlayan Çankırı Kitap Günleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı Kitap Günleri tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da 22 Nisan'da başlayan Çankırı Kitap Günleri sona erdi.

        Atatürk Stadı ve Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin son gününde yazar Dilek Cesur ve Tufan Gündüz kitapseverlerle bir araya geldi.

        Çankırı'da ilk kez düzenlenen ve 6 gün boyunca süren kitap fuarı, çok sayıda kitapseveri ağırladı.

        Fuarda yazarlarla söyleşiler, imza günleri ile çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi
        Çerkeş'te çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi
        Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
        Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
        Çankırı'da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
        Çankırı'da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
        Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan vatandaşlarla buluştu
        Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan vatandaşlarla buluştu
        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ile milli atıcılar, Çankırı'd...
        Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya ile milli atıcılar, Çankırı'd...
        Milli atıcılar, Çankırı Kitap Günleri'nde gençlerle buluştu
        Milli atıcılar, Çankırı Kitap Günleri'nde gençlerle buluştu