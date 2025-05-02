Gökçebey Kaymakamı Kahraman Şıktaş, Korgun Kaymakamını Gür'ü ziyaret etti
Zonguldak Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür'e ziyarette bulundu.
Zonguldak Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, Korgun Kaymakamı Ferhat Gür’e ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gür, nazaketi için Kahraman Şıktaş’a teşekkür etti.
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