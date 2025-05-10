Çankırı Anahtar Parti teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi

Ak, 10 Mayıs 2025 günü yapılacak olan Çankırı Futbol Spor Kulübü ve Çubukspor Futbol A.Ş maçı için birlik olunması gerektiğini söyledi.

Bir kafede düzenlenen programda konuşan Ak, parti hakkında ve yapılacak çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Çankırı Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Burak Ak ve il teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi.

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