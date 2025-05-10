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        Çankırı Anahtar Parti teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi

        Çankırı Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Burak Ak ve il teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:47
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        Çankırı Anahtar Parti teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi
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        Çankırı Anahtar Parti (A Parti) İl Başkanı Burak Ak ve il teşkilatı gazetecilerle bir araya geldi.

        Bir kafede düzenlenen programda konuşan Ak, parti hakkında ve yapılacak çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

        Ak, 10 Mayıs 2025 günü yapılacak olan Çankırı Futbol Spor Kulübü ve Çubukspor Futbol A.Ş maçı için birlik olunması gerektiğini söyledi.

        Program, İl Başkanı Burak Ak'ın gazetecilerin sorularını cevaplamasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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