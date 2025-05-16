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        Dodurga'da şükür kurbanı kesildi

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, afetlerden ve kötülüklerden korunması için şükür kurbanı kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:32
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        Dodurga'da şükür kurbanı kesildi
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        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, afetlerden ve kötülüklerden korunması için şükür kurbanı kesildi.

        Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, “Cenab-ı Allah memleketimizi, bölgemizi ve beldemizi korusun. Bu kurbanı, şükrümüzü ifade etmek ve dualarımızı sunmak amacıyla kesiyoruz. Allah ibadetimizi kabul eylesin, devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza buyursun” dedi.

        Dua ve niyetlerin ardından kurbanlar kesildi. Etkinliğe belediye meclis üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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