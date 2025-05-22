Korgun'da Gençlik Festivali Düzenlendi.

Korgun Belediye Başkanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen etkinlik kapsamında sosyal ve sportif faaliyetler düzenlendi.

Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, festival alanında stantları gezerek gençlerle sohbet etti, etkinliklere katılım gösterdi.

Kaymakam Gür, festivalin, gençlerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik etmek ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olduğu vurguladı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Gür, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.