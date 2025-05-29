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        Çankırı'daki Gezici Kütüphane, Çerkeşli öğrencilerle buluştu

        Çankırı İl Halk Kütüphanesine ait Gezici Kütüphane, Çerkeş TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:49
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        Çankırı'daki Gezici Kütüphane, Çerkeşli öğrencilerle buluştu
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        Çankırı İl Halk Kütüphanesine ait Gezici Kütüphane, Çerkeş TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşturuldu.

        Öğrencilere kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek, bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak, bilgisayar ve internet bağlantısı ile kullanıcılara bilgi çağına ulaşma yolunda bilgi teknolojilerini kullanma olanağı sunmak amacıyla yola çıkan Gezici Kütüphane, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrenciler gezici kütüphanede kitap okuyarak çeşitli oyunlar oynadı.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu da Gezici Kütüphane'nin çalışmaları hakkında bilgi alarak, öğrencilerle zeka oyunları oynadı, sohbet etti.

        Etkinliğe Kaymakam Bulgurlu'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Kütüphane Şefi Hakkı Çamlıca, okul müdürü Şaban Karakaya, kütüphane görevlisi Kübra Kabaçam ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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