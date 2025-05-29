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        Çerkeş Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis ve Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

        Çerkeş Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:00
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        Çerkeş Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis ve Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
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        Çerkeş Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

        Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'nun açılış konuşmasının ardından 2025 yılında köylerde yapılması planlanan yatırım, faaliyet ve çalışmalar görüşüldü.

        Toplantıda Kurban Bayramı nedeniyle kurban hizmetleri faaliyetleri, atıkların bertaraf edilmesi, köylere su sayacı takılması ve temizlik hizmetlerine yönelik bilgilendirme de yapıldı.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Şevki Sunaca, birlik müdürü Diyar Can ile kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

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