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        Çankırı'da dolu etkili oldu

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:17
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        Çankırı'da dolu etkili oldu
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dolu etkili oldu.

        Çerkeş'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu. Dolu sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

        Çerkeş Belediyesi, Ulusu Çayı'nda sel ve taşkın riski oluşabileceğinden dolayı vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem amaları konusunda uyardı. Öte yandan belediye ekiplerinin riske karşı teyakkuzda beklediği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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