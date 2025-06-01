Çankırı'da dolu etkili oldu

Çerkeş Belediyesi, Ulusu Çayı'nda sel ve taşkın riski oluşabileceğinden dolayı vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem amaları konusunda uyardı. Öte yandan belediye ekiplerinin riske karşı teyakkuzda beklediği kaydedildi.

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