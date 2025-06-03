Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi verildi

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çerkeş'te düzenlenen "Gençlik Konseri"nde görev alan öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çerkeş’te düzenlenen "Gençlik Konseri"nde görev alan öğretmenleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

        Çerkeş Belediyesi tarafından organize edilen konserde gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle TOKİ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Yolcu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selçuk Dayı, Namık Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şeyma Tarhan ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Tarhan’a başarı belgeleri verildi.

        Vali Taşolar adına öğretmenlere belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu sundu. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı
        Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı
        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Çankırı'da dolu etkili oldu
        Çankırı'da dolu etkili oldu
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çankırı'da kuraklıktan ve dondan etkilenen ta...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çankırı'da kuraklıktan ve dondan etkilenen ta...