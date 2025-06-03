Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi verildi

Çerkeş Belediyesi tarafından organize edilen konserde gösterdikleri gayret ve özveri nedeniyle TOKİ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Veysel Yolcu, Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selçuk Dayı, Namık Kemal Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şeyma Tarhan ve 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Mahmut Tarhan’a başarı belgeleri verildi.

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