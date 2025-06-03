Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Bölgede etkili olan yağışta Ömer Boyacı'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve banyoda hasar meydana geldi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.

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