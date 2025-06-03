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        Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:11
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        Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
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        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.

        Bölgede etkili olan yağışta Ömer Boyacı'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve banyoda hasar meydana geldi.

        Olayda ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenilirken yıldırım düşmesi sonucu çatıda oluşan hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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