Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da keşfedilen yeni bitki türüyle ilgili bölge halkı bilgilendirildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin'in keşfettiği yeni bitki türüyle ilgili bölge halkına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da keşfedilen yeni bitki türüyle ilgili bölge halkı bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin'in keşfettiği yeni bitki türüyle ilgili bölge halkına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Şahin, yaklaşık 3 yıl önce Ankara-Çankırı sınırında bitki örtüsüyle ilgili çalışma yaptığı sırada daha önce görmediği bir türe rastladı.

        Bitkiden örnekler toplayan Şahin, Gazi, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki arkadaşlarıyla iletişime geçerek çalışmalar yürüttü.

        Bitkinin yeni bir tür olduğunun belirlenmesinin ardından hazırlanan makale, uluslararası Turkish Journal Of Botany isimli dergide yayımlandı.

        Şahin, bitkiye hocası ve Türkiye'nin önde gelen bitki bilimcisi Prof. Dr. Mecit Vural'a ithafen, "Dorycnium vuralii" adını verdi.

        Korunması amacıyla Şahin tarafından, bitkinin keşfedildiği Elmapınar Mahallesi halkına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Mahalle konağında yapılan toplantıda Şahin, bitkinin önemi ve özellikleri hakkında bilgi verdi. Ardından mahalle sakinleriyle bitkinin doğal olarak bulunduğu alan ziyaret edilerek inceleme yapıldı.

        Şahin, AA muhabirine, düzenledikleri etkinlikle bölge halkına bilgi verdiklerini, daha sonra bitkiyi yerinde gösterip tanıttıklarını söyledi.

        Bitkinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını belirten Şahin, "Bundan sonra vatandaşlar tarafından tespit edilip korunmaya devam edilecek. Böylece gelecek nesillere aktarmış olacağız." dedi.

        Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Şahin, "Ankara-Çankırı çevresi, zengin yerlerden biri. Halen araştırdığımız bitkiler var. Tanımadığımız bitkileri de halkımıza bu şekilde tanıtarak, göstererek, anlatarak korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Elmapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koçak da bitkinin kekiği andırdığını dile getirdi. Koçak, "Temmuz-ağustos aylarında tohumlaştığı, mercimek tanesi gibi tohumu olduğu söyleniyor. Şu an bitkinin sayısı az miktarda, inşallah daha da çoğalır ve üremesi fazlalaşır." diye konuştu.

        Hayvanları bitkinin bulunduğu bölgeye yanaştırmayacaklarını anlatan Koçak, dışarıdan gelenleri de uyaracaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
        Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi veril...
        Çankırı'da Gençlik Konseri'ne katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi veril...
        Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı
        Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı
        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
        Çankırı'da mera açılışı yapıldı
        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Çankırı'da dolu etkili oldu
        Çankırı'da dolu etkili oldu