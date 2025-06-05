Çankırı'da "Tuz İhtisas Çalıştayı" gerçekleştirildi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) iş birliğinde "Tuz İhtisas Çalıştayı" düzenlendi.

ÇAKÜ konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, tuzun stratejik kullanımına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştayda üniversitenin ve KUZKA'nın bugüne kadar yürüttüğü ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan tuz temalı faaliyetler ve projeler konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisas Üniversitesi ilan edilen ÇAKÜ’nün yürüttüğü "Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler Projesi" ile çalışmaların ivme kazandığı bildirildi.

Sonuç bildirgesiyle yerel kaynakların etkin kullanımı ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.