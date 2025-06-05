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        Ilgaz ilçesinde "Gasabalılar" bayramlaşma programı düzenlendi

        Ilgaz'da "Gasabalılar" bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:06
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        Ilgaz ilçesinde "Gasabalılar" bayramlaşma programı düzenlendi
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        Ilgaz'da "Gasabalılar" bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi.

        Ilgaz ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "Gasabalılar" etkinliği, bu yıl da arife günü Ilgaz İlçe Stadyumu'nda yapıldı.

        Birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Ilgazlılar bir araya geldi. Etkinlik kapsamında katılımcılara keşkek ve ayran ikram edildi.

        Programın koordinatörlüğünü yürüten Sefer Taşkın, etkinliğin geçmişten bugüne aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bizler Gasabalıyız. Bizim bir köyümüz, başka bir şenliğimiz ya da erken bayramlaşmamız yok. Her şeyimiz burası. Bir olmadan, birlikte olmadan olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte çocuklar için palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar düzenlenirken, yapılan çekilişlerle vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

        Program, bayramlaşma ile sona erdi.

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