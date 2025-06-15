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        Turistik Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya geldi

        Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş yolculuğunda Çankırı'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:04
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        Turistik Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya geldi
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        Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş yolculuğunda Çankırı'ya geldi.

        Gece saatlerinde Zonguldak'tan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, sabah saatlerinde Çankırı Garı'na ulaştı.

        Buradan otobüslerle Yer Altı Tuz Şehri'ne götürülen ziyaretçiler, Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağarayı gezerek rehberlerden tarihçesi hakkında bilgi aldı.

        Mağaranın ardından kent merkezindeki Çankırı Müzesi'ni de gezen ziyaretçiler, Arkeoloji, Etnografya bölümlerindeki önemli eserleri incelerken, Doğa Tarihi Bölümü'nde yer alan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan 8,5 milyon yıllık fosilleri görme imkanı buldu.

        Ziyaretçilerden Hasan Basri Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaelmas Ekspresi ile yaptıkları yolculuğun kendilerine ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

        Geziye Babalar Günü dolayısıyla kızının sürprizi dolayısıyla katıldığını anlatan Erdoğan, "Tuz mağarasına götürdüler ilk etapta. Bayağı güzel etki altında kaldık. İçerisi çok serin, insanın dışarıya çıkası gelmiyor. Daha sonra Çankırı Müzesi'ni ziyaret ettik. Çok etkilendim gerçekten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Çankırı ziyaretinin ardından Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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