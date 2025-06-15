Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan, Hanife T. (52), Yeter Aleyna T. (25), Büşra B. (33) ve Nurettin B. (49) yaralandı.

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