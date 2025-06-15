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        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:08 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:08
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İsmail T. (58) idaresindeki 06 AGJ 144 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Orta Mezarlığı mevkisinde Nuray B. (34) yönetimindeki 06 NB 076 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan, Hanife T. (52), Yeter Aleyna T. (25), Büşra B. (33) ve Nurettin B. (49) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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