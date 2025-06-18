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        Çankırı'da 2 ahşap ev yandı

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:16
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        Çankırı'da 2 ahşap ev yandı
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        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Oluklu köyünde Mehmet T'ye ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyüyen alevler yanda bulunan Şahin T'ye ait ahşap eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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