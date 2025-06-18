Çankırı'da 2 ahşap ev yandı
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Oluklu köyünde Mehmet T'ye ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler yanda bulunan Şahin T'ye ait ahşap eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
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