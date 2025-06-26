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        Çankırı Valisi Taşolar'dan keneyle mücadelede tedbir alınması uyarısı

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kene konusunda tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:43
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        Çankırı Valisi Taşolar'dan keneyle mücadelede tedbir alınması uyarısı
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kene konusunda tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.

        Taşolar, Kızılırmak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde kene problemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

        Çok basit tedbirler alınmadığı için böyle bir durumla karşılaşıldığını belirten Taşolar, "Tarım ve hayvancılık yaparak geçiminizi sağlayan insanlar olarak keneler ve sinekler konusunda hassas olmanızı, dikkat etmenizi rica ediyoruz. Tarlalarımızdan veya ahırlarımızdan çıktığımız zaman çok kısa, bir iki dakikalık vücut kontrolü, ahırlara girerken, tarlalarda gezerken çoraplarımızı, paçalarımızı açık olmayacak şekilde kapatmamız gibi basit tedbirler, bizleri hayata bağlamada çok anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

        Keneyle mücadelenin herkese duyurulması gerektiğinin altını çizen Taşolar, alınması gereken tedbirlerin herkese anlatılmasının ve gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını kaydetti.

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        Galeri

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