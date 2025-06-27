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        Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, yerin 150 metre altında antrenman yaptı

        Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:54
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        Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, yerin 150 metre altında antrenman yaptı
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        Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.

        Hititler döneminden beri tuz elde edilen yaklaşık 5 bin yıllık mağarayı gezen sporcular, antrenörleri eşliğinde nefes egzersizi yaparak teknik antrenman gerçekleştirdi.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Spor Branşı Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine, programları dahilinde tuz mağarasına geldiklerini söyledi.

        Nefeslerini açmak için mağaraya gezi düzenlediklerini belirten Kibaroğlu, "Burayı faaliyetlerimizde bütün dünyaya anlatacağız. Gerekirse buralarda organizasyonlar yapacağız. İleride daha büyük programlarımız var, tuz mağarasını tanıtmak gerekir. Burası gerçekten muhteşem bir yer." dedi.

        Takımın performansının üst seviyede olduğunun altını çizen Kibaroğlu, "Biz takım olarak inandık. Devletimize, camiamıza karşı sorumluluğumuz var. Kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Kesinlikle kazanmaya gidiyoruz, elimizden geleni de yapacağız." diye konuştu.

        Savata İl Temsilcisi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Söyler de daha önce mağarada boks milli takımıyla çalışma yaptıklarını hatırlattı.

        Mağaranın üst solunum yollarında oldukça etkili olduğunu dile getiren Söyler, "Özellikle akciğer performansı veya üst solunum yolları kardiyovasküler sistemde artış olduğunu düşünüyoruz. O zamanki süreçte yüzde 2'lik bir artış tespit etmiştik. Tabii uzun vadeli çalışmalar yapılırsa sporcuların performansını artırıcı çok şey yapılabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Hem nefes hem de kondisyon açısından çok faydası olduğunu düşünüyorum"

        Sporculardan Muhammed Yasir Polat da yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Buraya ilk kez geldim. Hem nefes hem de kondisyon açısından çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk geldiğim ile şu anki halim arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Nefesim açıldı, bunun sayesinde inşallah dünya şampiyonasında güzel dereceler elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

        Milli sporcu Gülizar Melda Apaydın da ikinci kez geldiğini belirttiği mağaranın farklı bir atmosfere sahip olduğunu aktardı.

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