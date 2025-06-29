Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da tıra çarpan araçtaki 5 özel harekat kursiyerinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı

        Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:27 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da tıra çarpan araçtaki 5 özel harekat kursiyerinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı.

        M.F.G. (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerden sürücü ile beraberindeki C.M, M.C.S, İ.S.G. ve A.M.E. yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.S.G. ve A.M.E. kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Taşolar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'daki özel harekat polis eğitim merkezinde kurs gören 5 polisin bulunduğu aracın tırın altına girdiğini belirterek, "Bu kazada 2 mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. 3 yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesinde devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

        Yaralı polisleri hastanede ziyaret eden Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kanalın duvarı çöktü; 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Çankırı'da kanalın duvarı çöktü; 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Çankırı'da HES kanalında duvarın çökmesi sonucu tarım arazileri zarar gördü
        Çankırı'da HES kanalında duvarın çökmesi sonucu tarım arazileri zarar gördü
        Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, yerin 150 metre...
        Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, yerin 150 metre...
        Çankırı Valisi Taşolar'dan keneyle mücadelede tedbir alınması uyarısı
        Çankırı Valisi Taşolar'dan keneyle mücadelede tedbir alınması uyarısı
        Korgun İlçe Jandarma Komutanı Çakmak'a veda programı
        Korgun İlçe Jandarma Komutanı Çakmak'a veda programı
        Çankırı Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirild...
        Çankırı Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirild...