Bayramören'de huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
Bayramören ilçesinde huzur ve güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bayramören ilçesinde huzur ve güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Hikmet Saka başkanlığında, makamında düzenlenen toplantıda, ilçenin huzur ve güvenliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Osman Şenyürek ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Soyyılmaz katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.