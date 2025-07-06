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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:30
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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