Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Yuvasaray köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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