15 Temmuz şehidi Serhat Önder kabri başında anıldı

Şabanözü Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Şehit Serhat Önder'in Bakırlı köyündeki anne ile babası ziyaret edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Serhat Önder için Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

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