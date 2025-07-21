Elmalık köyünde yağmur duası yapıldı

Elmalık köyü muhtarı Mustafa Ceyhan, yaptığı açıklamada, çiftçi vatandaşların talebi üzerine programı düzenlediklerini belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle köy meydanında toplanan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dualarına hep birlikte eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.