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        Elmalık köyünde yağmur duası yapıldı

        Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:14
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        Elmalık köyünde yağmur duası yapıldı
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        Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

        Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle köy meydanında toplanan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dualarına hep birlikte eşlik etti.

        Dua sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

        Elmalık köyü muhtarı Mustafa Ceyhan, yaptığı açıklamada, çiftçi vatandaşların talebi üzerine programı düzenlediklerini belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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