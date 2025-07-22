Çerkeş Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Yeni ekskavatörlerinin artık göreve hazır olduğunu anlatan Sopacı, "Bu yatırımın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu'na ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Koray Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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