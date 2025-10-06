Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da ormanlık alanda çakal, tilki ve sansar yiyecek ararken görüntülendi

        Çankırı'da ormanlık alana kurulan fotokapana, çakal, sansar ve tilkinin görüntüleri yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:22
        Çankırı'da ormanlık alanda çakal, tilki ve sansar yiyecek ararken görüntülendi
        Çankırı'da ormanlık alana kurulan fotokapana, çakal, sansar ve tilkinin görüntüleri yansıdı.

        Yaban hayatını izlemek için bir doğasever tarafından ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede bir süre kayıt alan fotokapan, çakal, sansar ve tilkiyi yiyecek ararken kaydetti.

        Kayıtlarda, çakal, sansar ve tilkinin çevreyi yiyecek için kontrol ettiği, ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

